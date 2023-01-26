Опрос: все меньше латвийцев поддерживают разведение животных ради меха

За два года поддержка пушного звероводства среди латвийцев снизилась более чем на шесть процентных пунктов. Об этом сообщила агентству LETA председатель правления ассоциации Dzīvnieku brīvība Катрина Кригере на основании опроса, проведенного исследовательским центром SKDS.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В декабре 2022 года 20% жителей поддерживали разведение лисиц, выдр и шиншилл ради производства меха, причем полностью поддерживали только 7% жителей, а 13% жителей — скорее поддерживали.

68% жителей Латвии выращивание животных ради производства меха не поддерживает. 44% — полностью не поддерживает, а 24% — скорее не поддерживает.

Годом ранее, в декабре 2021 года, выращивание животных ради производства меха поддерживали 27% жителей, а не поддерживали — 61% жителей.

Представительница Dzīvnieku brīvība отметила, что в Латвии с каждым годом все больше людей поддерживают защиту животных и рады переменам в пользу животных.

Инициативу "Европа без меха", которая призывает к запрету на выращивание животных ради производства меха, подписали уже более 53 тысяч латвийцев — а всего по Европе — более 1,378 миллиона человек. Для того, чтобы передать инициативу на рассмотрение Еврокомиссии, необходим 1 миллион подписей.

В опросе SKDS о мнении жителей по поводу выращивания животных ради меха участвовали 1005 латвийцев в возрасте от 18 до 75 лет, жители городов и деревень.