Опрос: высшим должностным лицам страны доверяет четвертая часть латвийцев
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Словам высших должностных лиц страны доверяет четвертая часть жителей Латвии, при этом в конце 2020 года был достигнут наиболее высокий уровень доверия словам должностных лиц за всю историю исследований, свидетельствуют данные проведенного агентством SKDS опроса.

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В декабря 2020 года жителям Латвии был задан вопрос о том, насколько они доверяют высшим должностным лицам страны, когда те говорят о положении в стране, стабильности финансовой системы и других подобных темах.

Большинство или 66% жителей заявили, что словам должностных лиц не доверяют. При этом 45% опрошенных сказанному должностными лицами скорее не доверяют, а 21% — не доверяют совсем. Доля жителей, не доверяющих словам высших должностных лиц страны, за год уменьшилась на четыре процентных пункта, достигнув самого низкого показателя недоверия за всю историю наблюдений. К примеру, в 2009 году словам высших должностных лиц страны не доверяли 88% жителей Латвии.

По результатам опроса 2020 года, словам должностных лиц доверяют 27% жителей, что на два процентных пункта больше, чем в 2019 году. При этом 24% респондентов заявили, что скорее верят словам должностных лиц, а 3% — доверяют полностью. Этот результат является самым высоким за всю историю наблюдений.

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LETA

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