Опрос: за год индекс качества жилой среды в Риге снизился на 4,1 балла
Foto: F64

За год индекс качества жизни в Риге снизился на 4,1 балла, свидетельствуют данные опроса рижан, проведенного в августе и сентябре исследовательской компанией Latvijas fakti.

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Индекс качества жизни оценивается в диапазоне от 0, при котором никто не удовлетворен соответствующими аспектами жизни, до 100, когда все удовлетворены всеми аспектами жизни.

Для расчета индекса использовались 16 параметров, среди которых количество и качество природной среды в окрестностях, чистота территории, качество воздуха, уровень шума днем и ночью, возможности для занятий спортом и активного отдыха, наличие и качество общественного транспорта.

Кроме того, оценивались доступность детских садов, общеобразовательных учреждений, первичной медико-санитарной помощи и качество застроенной среды микрорайона, а также предложение и качество жилья в городе в целом и безопасность.

Согласно результатам исследования, индекс качества жилой среды рижан составляет 67,4 балла.

Это показывает, что по предложенным для оценки аспектам качества жизни две трети опрошенных жителей Риги высказали удовлетворение. Однако по сравнению с результатами предыдущих исследований в этом году наблюдается падение индекса качества среды проживания на 4,1 балла.

По мнению жителей, первоочередными проблемами, которые необходимо решить для улучшения качества жилой среды в Риге, являются обеспеченность жильем, качество жилья и застроенной среды, доступность муниципальных дошкольных и общеобразовательных услуг, а также первичной медико-санитарной помощи. Эти аспекты были оценены ниже среднего.

Более высокие показатели качества жилой среды в этом году были получены в Иманте (73,1), Золитуде (72,1), Гризинькалнсе (70,4), Агенскалнсе (69,6) и Межциемсе (69,4).

В ходе опроса было опрошено 2 207 постоянных жителей Риги в возрасте от 18 лет и старше.

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