Опрос: за последние годы уменьшилось число людей, довольных демократией в Латвии
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По данным исследования, проведенного центром исследований SKDS, с 2019 года количество людей, довольных функционированием демократии в Латвии, немного уменьшилось.

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В июне этого года население попросили оценить, насколько оно удовлетворено или не удовлетворено тем, как демократия работает в Латвии.

В целом 37% респондентов довольны демократией в Латвии. Доля населения, думающего таким образом, снизилась на четыре процентных пункта с 2019 года.

Противоположного мнения в этом году придерживается 51% латвийцев, а 14% совсем не удовлетворены тем, как в стране работает демократия.

Еще 12% респондентов не имеют определенного мнения по этому вопросу.

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