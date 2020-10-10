Опрос: за последний год 86% латвийцев сталкивались с симптомами выгорания

Большая часть или 86% жителей Латвии за последний год сталкивались с симптомами выгорания, которые включают длительную усталость, отсутствие мотивации, а также физическое и умственное истощение, свидетельствуют результаты исследования "Мониторинг здоровья аптеки BENU".

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19% респондентов сообщили, что за последний год часто сталкивались с этой проблемой, 38% — что чувствовали симптомы выгорания иногда, а остальные 29% — редко.

10% респондентов за последний год не сталкивались с такой проблемой, а 4% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

При этом 79% латвийцев за последний год испытали повышенную тревожность. Среди этих респондентов 13% заявили, что испытывали повышенную тревожность часто, 28% — иногда, а 38% — редко. 18% респондентов за последний год с повышенной тревожностью не сталкивались, а 3% опрошенных лиц не смогли дать конкретный ответ на вопрос.

Что касается лечения симптомов выгорания и повышенной тревожности, 59% респондентов заявили, что за помощью к специалисту не обращались, 11% опрошенных обратились к семейному врачу, 6% — к психотерапевту, а еще 5% — к другому специалисту.

Опрос также показал, что 85% респондентов сталкивались с желанием социально изолироваться и избегать контактов с окружающими. По данным опроса, это явление часто наблюдалось у 17% респондентов, иногда — у 36% респондентов, а редко — у 32% опрошенных.

"Мониторинг здоровья аптеки BENU" осуществляется в сотрудничестве с центром изучения рынка и общественного мнения "SKDS". Опрос проводился в июне этого года, в нем приняли участие 1005 постоянных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет.