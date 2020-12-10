Опрос: жителей Латвии больше всего беспокоят здоровье и финансовое положение

Жителей Латвии в данный момент больше вcего беспокоят собственное здоровье, здоровье близких и финансовое положение, сообщили агентству LETA в банке Luminor Bank со ссылкой на данные опроса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В ходе опроса 59% жителей Латвии признали, что в настоящее время они больше всего беспокоятся о своем здоровье и здоровье близких. Это больше беспокоит пожилых людей, а меньше — молодежь. При этом 38% обеспокоены материальным положением, а 34% — ограниченными возможностями встреч с родственниками, и эти проблемы чаще беспокоят женщин.

Также 18% населения обеспокоены возможной потерей работы, 17% — удаленным обучением, и каждый десятый беспокоится о том, как совмещать дома работу и семейные обязанности.

Как показал опрос, в случае финансовых проблем 58% опрошенных сократят свои повседневные расходы, 43% начнут более тщательно планировать финансы и вести учет, 41% будут искать дополнительные возможности для заработка, а треть потратит свои сбережения.

Каждый десятый обратился бы за помощью к друзьям и родственникам, 14% ожидают поддержки со стороны государства, 2% в случае финансовых затруднений взяли бы банковский кредит, а 4% — кредитные каникулы.

Экономист Luminor Петерис Страутиньш считает, что намерения людей меньше тратить во время кризиса логичны, но в этом случае больше придется тратиться государству.