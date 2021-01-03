Опрос: жители Латвии хотят существенно изменить свою жизнь
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Большинство жителей Латвии хотят существенно поменять свою нынешнюю жизнь, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством исследований общественного мнения SKDS.

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В рамках проведенного в декабре 2020 года опроса жителям Латвии был задан вопрос о том, как часто они ощущают желание существенно поменять свою нынешнюю жизнь.

Согласно данным опроса, такое желание испытывает большая часть населения Латвии — 81,9% жителей. При этом 51,4% жителей испытывают такое желание иногда, а 30,5% — часто.

Число людей, часто думающих о необходимости изменить свою жизнь, за год выросло примерно на 7 процентных пунктов.

В свою очередь 13,2% опрошенных заявили, что не хотят существенно менять свою жизнь, а 5% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

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LETA

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LETA

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