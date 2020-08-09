Опрос: жители Латвии не доверяют рейтингам популярности партий

Недоверие жителей Латвии к рейтингам популярности политических партий достигло самого высокого уровня с 2013 года, когда было проведено первое подобное исследование, свидетельствуют данные проведенного агентством SKDS опроса.

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На вопрос о том, можно ли доверять рейтингам популярности политических партий, которые отображают СМИ, утвердительный ответ дали всего 24% респондентов. Семь лет назад, как и в июне прошлого года, на этот вопрос утвердительно ответили 26% опрошенных.

В этом году 62% респондентов заявили, что рейтингам политических партий доверять нельзя, тем самым показав самый высокий уровень недоверия с 2013 года. Еще год назад такое мнение высказывали 54% опрошенных, а в 2013 году — 53% респондентов.

Еще 14% опрошенных заявили, что затрудняются ответить на этот вопрос.

По мнению руководителя SKDS Арниса Кактиньша, основной причиной такого общественного отношения к рейтингам партий является отношение к политике в целом — мнение, что ничто, связанное с политикой, не может быть "чистым".

В этом опросе ежегодно принимают участие около 1000 респондентов.