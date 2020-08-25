Опросы перед выборами в Риге: лидерами популярности являются "Согласие" и "Развитие/За/Прогрессивные"

На начало последней недели до внеочередных выборов в Рижскую думу опрос, проведенный в интернет-среде компанией Factum, показал, что наиболее популярным среди жителей столицы является список партий "Развитие/За/Прогрессивные". Эту партию поддерживают 24% респондентов. На втором месте со значительным отрывом — "Согласие" с 15% потенциальных голосов.

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Следует отметить, что Factum проводит опросы по собственной методологии. Согласно результатам исследования, "Новое Единство" на выборах в Риге может набрать 14% голосов, Национальное объединение — 10%, "Честь служить Риге" — 8%, Новая консервативная партия — 8%, Русский союз Латвии — 8%, а Союз "зеленых" и крестьян — 6%. Остальные партии в рамках опроса не сумели преодолеть пятипроцентный барьер.

В опросе участвовали рижане старше 18 лет, однако их число не указывается.



В свою очередь, результаты телефонного опроса, проведенного Latvijas Fakti в период с 14 по 18 августа (498 респондентов-рижан старше 18 лет) показал следующее распределение голосов: 35,1% еще не решили, за кого голосовать, 18,4% не планируют идти на выборы, 8,2% намерены голосовать за "Согласие", 8,1% — за "Развитие/За/Прогрессивные", 5,4% — за РСЛ, 4,7; — за "Новое Единство", 4,5% — за ЧСР, 3,9% — за "Новое Согласие", 3,6% — за Союз "зеленых" и крестьян, 3,3% — за Нацблок/ЛОР, 1,6% — за Новую консервативную партию, 1,2% — за "Альтернативу", 1% — за KPV LV, 0,8% — за "Едины для Латвии".

Если распределить голоса лишь тех, кто в ходе опроса заявил, что уже определился с выбором, то получится, что за "Согласие" высказались 17,7% респондентов, за "Развитие/За/Прогрессивные" — 17,3%, за РСЛ — 11,7%, за "Новое Единство" — 10,1%, за ЧСР — 9,6%, за "Новое Согласие" — 8,3%, за СЗК — 7,8%, за Нацблок/ЛОР — 7,1%. Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер.