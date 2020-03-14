Опубликована карта распространения коронавируса в Латвии

Случаи заражения коронавирусом зафиксированы на большей территории Латвии, исключение — Курземе и Видземе, свидетельствую данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Больше всего случаев зарегистрировано в Риге и Рижском регионе, меньше — в Земгале и Латгалии.

В SPKC также отмечают, что в настоящий момент детализировать информацию не могут, чтобы защитить пациентов.

При росте числа заболеваний в SPKC обещают предоставлять информацию по отдельным краям.

Как уже сообщал портал Delfi, к утру субботы в Латвии констатировано девять случаев заболевания Covid-19, и количество зараженных выросло до 26.

За минувшие сутки проведено 258 исследований, а в целом — 666.Как сообщалось, накануне по всей Латвии вступают в силу меры по ограничению распространению вируса, которые будут действовать до 14 апреля.

❗️SPKC ir sagatavojis statistikas datu atspoguļojumu par Latvijā apstiprināto COVID — 19 saslimšanas gadījumu skaitu.

Pieaugot gadījumu skaitam, dati tiks publicēti Latvijas novadu sadalījumā. pic.twitter.com/qcTXH4mZSU — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) March 14, 2020

Правительство призывает всех латвийцев воздержаться от зарубежных поездок, напоминает агентство LETA.

С пятницы отменены и запрещены все публичные мероприятия, собрания, шествия и пикеты численностью свыше 200 человек.

Людям, которые вернулись из затронутых Covid-19 стран и регионов, а также контактировавшим с ними лицам необходимо соблюдать особые меры предосторожности, в том числе в течение 14 дней следить за состоянием своего здоровья, два раза в день измеряя температуру тела.

Людям, вернувшимся из затронутых Covid-19 стран — Нидерландов, Великобритании, Швеции, Норвегии, Бельгии, Дании, США, Греции, Исландии, Испании, Франции, Германии, Швейцарии, Австрии, Италии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Ирана или Китая — при появлении признаков заболевания (повышенной температуры, кашля, воспаления горла, нехватки воздуха) необходимо звонить по телефону 113. В случае появления симптомов по этому телефону необходимо звонить и людям, которые в течение последних двух недель были в контакте с больным Covid-19. Этих людей выявляет SPKC и с ними заранее связывается эпидемиолог.

С пятницы пациенты с легкими симптомами, заранее подав заявку по телефону 113, могут сдать анализы на наличие вируса в мобильном пункте Латвийского центра инфектологии, прибыв туда исключительно на частном авто.

Для снижения риска распространения Covid-19 Служба неотложной медицинской помощи (СНМП) призывает жителей не приезжать в пункт Латвийского центра инфектологии без предварительной записи по телефону 113 и разговора со специалистом СНМП, который определит тяжесть симптомов. Кроме того, СНМП призывает не отправляться на сдачу анализа людей без симптомов заболевания.

Мобильный пункт будет работать с 9 до 22 часов, в том числе и на выходных.

Кроме того, анализ также по предварительной записи можно сдать в E. Gulbja Laboratorija на бул. Бривибас, 336 в Риге.

Перед тем, как посетить лабораторию, надо записаться по телефону 67801112. В настоящий момент анализы принимают только Риге, но идет работа над расширением географии.