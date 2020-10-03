Опубликованы данные о загрязнении воздуха в Риге, Лиепае, Руцаве и Резекне

В субботу утром Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии опубликовал данные с четырех станций контроля за качеством воздуха об удельном весе взвешенных частиц (PM10) 2 октября.

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В Риге, на ул. Бривибас, средняя суточная концентрация взвешенных частиц составила 123 микрограмма на кубометр (мкг/м³), в Лиепае - 99 мкг/м³, в Руцаве - 120 мкг/м³, в Резекне - 61 мкг/м³.

По сравнению с 1 октября концентрация взвешенных частиц выросла, причем более стремительно- в южной части Латвии.

В ближайшие дни влажность повысится, осадков станет больше, однако в эти выходные и в начале будущей недели в Латвии будут преобладать воздушные потоки с востока и юго-востока, то есть сохранится риск того, что до территории страны снова дойдут облака дыма и пыли.

В последние три дня дымка и ухудшение качества воздуха над Латвией связаны с пожарами на востоке Украины и в южных регионах России.