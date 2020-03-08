Опубликованы рекомендации для людей с острой инфекцией дыхательных путей из-за Covid-19

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал на сайте www.spkc.gov.lv рекомендации, подготовленные специалистами для лиц с острой инфекцией дыхательных путей, связанной с заболеванием COVID-19.
SPKC призывает общественность ознакомиться с предоставленной информацией и проинформировать окружающих о признаках острой респираторной инфекции, а также о предписанных гигиенических и профилактических мерах.
SPKC продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации и мерами, которые предпринимаются для ликвидации глобальной вспышки COVID-19. На данный момент в Латвии подтверждены три случая заболевания COVID-19.
Рекомендации для людей с острой инфекцией дыхательных путей доступны здесь: https://spkc.gov.lv/en/aktualitates/get/nid/783
Рекомендации для людей с признаками острой инфекции дыхательных путей также доступны в печатном виде: https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/08.03.2020/rekomendcijas_slimie.pdf
SPKC рекомендует всем соблюдать общие меры профилактики:
- оставайтесь дома, если чувствуете, что заболели;
- если у вас заболел ребенок, не ведите его в учебное заведение;
- если вы чувствуете себя плохо, не посещайте пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями, так как они подвергаются большему риску заболеть;
- соблюдать гигиену рук при мытье водой с мылом или дезинфицировать средством на спиртовой основе
- кашляя или чихая, прячьте нос и рот в согнутый локоть или прикрывайте их салфеткой, затем немедленно ее выбросите и вымойте руки;
- избегайте тесного контакта и держитесь на расстоянии не менее двух метров от людей с симптомами острой респираторной инфекции;
- старайтесь не прикасаться руками к глазам, носу и рту.