Опубликованы рекомендации для людей с острой инфекцией дыхательных путей из-за Covid-19

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опубликовал на сайте www.spkc.gov.lv рекомендации, подготовленные специалистами для лиц с острой инфекцией дыхательных путей, связанной с заболеванием COVID-19.

SPKC призывает общественность ознакомиться с предоставленной информацией и проинформировать окружающих о признаках острой респираторной инфекции, а также о предписанных гигиенических и профилактических мерах.

SPKC продолжает следить за развитием эпидемиологической ситуации и мерами, которые предпринимаются для ликвидации глобальной вспышки COVID-19. На данный момент в Латвии подтверждены три случая заболевания COVID-19.

Рекомендации для людей с острой инфекцией дыхательных путей доступны здесь: https://spkc.gov.lv/en/aktualitates/get/nid/783

Рекомендации для людей с признаками острой инфекции дыхательных путей также доступны в печатном виде: https://spkc.gov.lv/upload/Aktualitates/2020/2019-nCoV/08.03.2020/rekomendcijas_slimie.pdf

SPKC рекомендует всем соблюдать общие меры профилактики: