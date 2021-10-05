Опять пауза. Политики, заслушав "драматичный доклад", не смогли договориться о новых "ковидных" ограничениях

Три часа продолжалось заседание Совета по кризисному управлению, возглавляемого премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство"). Политикам не удалось договориться о новых мерах эпидемиологической безопасности. Премьер Кариньш отбыл в Словению.

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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) сообщил порталу Delfi, что на собрании был заслушан достаточно "драматичный доклад" о прогнозах развития эпидемиологической безопасности, но никакие решения приняты не были.

По словам министра, сейчас идет работа над разными вариантами действий, а именно над тем, каким будет влияние ограничений, если они будут распространяться только на вакцинированных от Covid-19 жителей или же, если они будут распространяться на всех — и привитых, и непривитых.

Павлютс признал: необходимо оценить потенциальный эффект на эпидемиологическую ситуацию и можно ли достичь с помощью таких мер стабилизации ситуации.

По словам Павлютса, решения будут разработаны уже на этой неделе и не исключено, что уже будут рассмотрены на заседании Совета по кризисному управлению.

Еще до завершения собрания премьер-министр Кришьянис Кариньш отправился в аэропорт — он улетел в Словению, где проходит в среду неформальное собрание Европейского совета. Там соберутся руководители государств и правительств стран ЕС, чтобы обсудить роль ЕС и укрепление ЕС в нынешней глобальной ситуации.

По словам пресс-секретаря премьера Сандриса Сабаева, Совет по кризисному управления дал экспертам задание подготовить сценарии развития и проекты внесения поправок в нормативные акты для ограничения заболеваемости Covid-19. Участники собрания были единодушны "сейчас необходимы решительные действия каждого человека, чтобы снизить распространение Covid-19".

"Каждому нужно тщательно задуматься о том, как уменьшить очные контакты, соблюдать гигиенические требования и действующие мероприятия безопасности. Особо важно каждому начать и завершить вакцинацию от Covid-19", — отметил Сабаев.

Заседание правительства началось с опозданием на два часа, в роли премьера — министр юстиции Янис Борданс (Новая Консервативная партия).

Даниэль Павлютс выразил удовлетворенность тем, что коалиционные партнеры в целом поддержали необходимость действовать решительнее и ввести серьезные мероприятия эпидемиологической безопасности. Тем не менее коалиция не обсудила конкретные мероприятия.

Министр здравоохранения считает, что следует думать о возможности объявить чрезвычайную ситуацию, оказывать очно услуги только вакцинированным и переболевшим Covid-19, а также усилить контроль уже действующих ограничений. Следует, считает Павлютс, думать и об укреплении мероприятий безопасности и контроле в учебных заведениях. Ранее президент Левитс допустил, что правительство может даже сегодня объявить чрезвычайную ситуацию.

"В целом нужно рассчитывать на то, что мероприятия безопасности должны быть направлены на защиту невакцинированной части общества от инфицирования Covid-19. Это оградит больницы от катастрофической перегрузки, что может создать тяжелые последствтя для здоровья всего общества", — сказал Павлютс.