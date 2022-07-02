Оранжевое предупреждение: Латвию ожидает рекордно жаркий день, в Курземе порывы ветра — до 19 метров в секунду
Foto: LETA

В субботу во второй половине дня температура воздуха составит +18…+27 градусов в Курземе и +27…+32 градуса на остальной территории Латвии, таким образом, во многих местах будет побит рекорд жары 2 июля. Одновременно синоптики предупреждают, что с 14 до 17 часов в Курземе во время грозы порывы ветра могут достигать 15-19 метров в секунду.

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Может быть побит и рекорд всей страны — зарегистрированные 2 июля 1936 года +31,5 градуса.

Однако с запада Латвию начнет пересекать холодный атмосферный фронт, в Курземе южный ветер сменится западным, который принесет и более холодный воздух.

В Курземе будет пасмурно, во многих местах пройдут дожди, местами ожидается гроза с сильным дождем, градом и порывистым ветром.

Начиная с полудня в центральной части страны также возможны грозы.

В Риге воздух прогреется до +31…+32 градусов, будет дуть южный ветер от слабого до умеренного, к вечеру он сменится на западный и усилится, принеся с собой более прохладный воздух. Вечером возможна гроза.

Из-за интенсивного ультрафиолетового излучения и жары не рекомендуется длительное пребывание на солнце с 11 до 16 часов.

В связи с жарой синоптиками объявлено оранжевое предупреждение. В восточных регионах действует и желтое предупреждение о высокой пожароопасности в некоторых лесах.

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