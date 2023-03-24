Оранжевое предупреждение: разливается река Амата
Foto: Radions Saltanovs

На берегах Аматы ожидается затопление довольно обширных территорий, предупреждает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.

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Помимо таяния снега уровень воды в реке подняли дожди в минувшие сутки. Накануне уровень воды в Амате, Тирзе и Педедзе вырос на 47-83 см.

В пятницу и в субботу уровень воды продолжит подниматься, будут затоплены обширные территории.

В окрестностях Аматы до воскресенья объявлено оранжевое предупреждение.

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