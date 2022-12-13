"Оранжевое" предупреждение: в Курземе и Видземе ожидается очень сильный снегопад

Во вторник, 13 декабря, в течение дня местами в Курземе и Видземе отдельные зонф снежных облаков принесут очень сильный снегопад. В прибрежных районах при усилении ветра ожидается метель, предупреждает Государственная пожарно-спасательная служба.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил оранжевый уровень опасности из-за снега и метели в Курземе и Видземе. Оранжевое предупреждение означает, что прогнозируются относительно редкие в данном регионе гидрометеорологические условия. Нужно быть готовым к тому, что стихия принесет повреждения и потери.

Государственная пожарно-спасательная служба предупреждает, что видимость во время снегопада и метели будет снижена до 500-1000 метров. Во время метели могут образовываться неравномерные снежные заносы.

"Оранжевое" предупреждение в силе с 8.00 до 20.00.

Государственная пожарно-спасательная служба призывает быть готовыми к тому, что очень сильный снегопад на больших территориях нарушит движение транспорта на автомобильных и железных дорогах, воздушное сообщение, а также движение пешеходов, помешает мероприятиям на свежем воздухе.

Как уже сообщалось, во вторник циклон двинется дальше на север, его центр будет находиться над Эстонией.

Небо будет облачным, во многих местах пойдет снег, обильный — в Курземе и Видземе, а также на морском побережье. Дороги будут скользкими, на некоторых участках будут образовываться снежные заносы, во время снегопада ухудшится видимость.

Ветер будет дуть переменного направления, но на побережье Курземе с утра на всей территории ветер повернет с северо-запада на запад и усилится, достигая на побережье порывов 15-19 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха ожидается в пределах 0…-5 градусов.

Днем в Риге сохранится пасмурная погода, временами — снег. Во время снегопада дороги будут скользкими, а видимость ухудшится.

Во вторник утром в 6.30 снег и гололед по всей Латвии затруднили движение по основным и региональным дорогам страны, во многих местах в Курземе и Видземе условия движения особенно затруднены из-за поземки, сообщили порталу Delfi в компании Latvijas Valsts ceļi.

Здесь список государственных автодорог, на которых движение утром особо затруднено.

Заснеженные и скользкие участки дороги очищают и посыпают противоскользящими материалами.