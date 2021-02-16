Оранжевое предупреждение: в Латвию придут сильные морозы
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

В ближайшие три дня на во многих районах Латвии усилятся морозы, поэтому на большей части территории страны объявлено оранжевое предупреждение, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Оранжевое предупреждение означает, что прогнозируемые метеорологические явления в данном регионе случаются сравнительно редко. Жителям следует быть готовыми к возможному ущербу.

Оранжевое предупреждение будет действовать с 20:00 среды, 17 февраля, до 11:00 четверга, 18 февраля.

В ночь на среду, 17 февраля, и утром в восточных районах страны температура воздуха опустится до -20..-21 градуса.

В ночь с четверга на пятницу мороз усилится: на большей части территории страны похолодает до -20..-24 градусов.

В четверг в центральных и восточных районах страны и в ночь на пятницу в юго-восточных районах может похолодать до -25..-28 градусов.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Латвия
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Простые упражнения для уменьшения стресса

Новые проекты

Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 118 338€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 67 800€
Nometņu iela, Salaspils nov.,
От 49 150€
Dzintaru prospekts, Dzintari, Jūrmala,
Upeņu iela, Purvciems, Rīga,
От 56 700€
Robežu iela, Dreiliņi, Rīga,
От 68 000€
Gaiļezera iela, Mežciems, Rīga,
От 102 000€
Stirnu iela, Purvciems, Rīga,
От 59 400€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 77 000€
Lielā iela, Mārupes nov.,
От 87 400€
Pulkveža Brieža iela, Centrs, Rīga,
От 80 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
От 97 000€
Eiženijas iela, Dzirciems, Rīga,
От 67 700€
Pūces iela, Purvciems, Rīga,
От 85 000€
Maskavas iela, Centrs, Rīga,
От 40 000€
Brīvības iela, Centrs, Rīga,
От 69 000€
Akāciju iela, Imanta, Rīga,
От 78 369€
Zasulauka iela, Pleskodāle-Šampēteris, Rīga,
От 29 000€
Ķīpsalas iela, Ķīpsala, Rīga,
От 130 400€
Maskavas iela, Krasta masīvs, Rīga,
От 79 000€
Kupriču iela, Pļavnieki, Rīga,
От 89 700€
Saulkrastu iela, Babītes nov.,
От 79 000€
Ganību dambis, Centrs, Rīga,
От 88 000€
Krišjāņa Barona iela, Centrs, Rīga,
От 99 900€
Hipokrāta iela, Mežciems, Rīga,
От 63 000€
Strēlnieku iela, Centrs, Rīga,
От 279 140€
Viļānu iela, Centrs, Rīga,
От 26 100€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
От 82 200€
Koknešu iela, Stopiņu nov.,
От 81 540€
Rūpniecības iela, Centrs, Rīga,
От 89 000€
Briežu iela, Mīlgrāvis, Rīga,
От 41 600€
Raņķa dambis, Pārdaugava, Rīga,
От 120 707€