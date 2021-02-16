Оранжевое предупреждение: в Латвию придут сильные морозы

В ближайшие три дня на во многих районах Латвии усилятся морозы, поэтому на большей части территории страны объявлено оранжевое предупреждение, сообщил Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Оранжевое предупреждение означает, что прогнозируемые метеорологические явления в данном регионе случаются сравнительно редко. Жителям следует быть готовыми к возможному ущербу.

Оранжевое предупреждение будет действовать с 20:00 среды, 17 февраля, до 11:00 четверга, 18 февраля.

В ночь на среду, 17 февраля, и утром в восточных районах страны температура воздуха опустится до -20..-21 градуса.

В ночь с четверга на пятницу мороз усилится: на большей части территории страны похолодает до -20..-24 градусов.

В четверг в центральных и восточных районах страны и в ночь на пятницу в юго-восточных районах может похолодать до -25..-28 градусов.