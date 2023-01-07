Оранжевое предупреждение: в Плявиньском водохранилище повышается уровень воды
Foto: DELFI Aculiecinieks

Из-за скоплений льда в Плявиньском водохранилище ожидаются резкие колебания уровня воды и затопление близлежащих территорий, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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В связи с этим в Айзкраукльском и Екабпилсском краях объявлено оранжевое предупреждение о высоком уровне воды, которое будет действовать как минимум до понедельника, 9 января.

За прошедшие сутки вода затопила самые низкие участки в устье реки Айвиексте. В водохранилище продолжается движение скоплений льда, при этом в его "хвостовой" части происходит интенсивное уплотнение ледовых масс с резкими колебаниями уровня воды.

С верховьев реки приходят новые массы льда, что еще больше усложняет ситуацию.

Уровень воды в большинстве рек падает, во многих местах стремительно. В то же время в некоторых реках, в том числе Даугаве, из-за скоплений льда возможен подъем воды.

Согласно прогнозам погоды, в воскресенье в Курземе, а на следующей неделе и на остальной территории страны температура воздуха повысится до нуля и чуть выше, также ожидаются осадки в виде дождя и снега.

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