Оранжевое предупреждение: в реках повышается уровень воды, возле Царникавы и Екабпилса возможны затопления
Foto: LETA

В Царникавском, Крустпилсском, Плявиньском и Салcком краях объявлено оранжевое предупреждение в связи с повышением уровня воды в местных водоемах, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Во вторник около 16 часов на реке Гауя возле Царникавы начался ледоход. В настоящее время движение льда прекратилось, но уровень воды продолжает повышаться.

Во вторник лед тронулся и на Даугаве возле Екабпилса. Возле Зельки уровень воды повысился примерно на 1,2 метра, в последние часы он колеблется в пределах 20-30 сантиметров.

В ночь на среду продолжится движение льда в сторону Плявиняс, ожидается повышение уровня воды.

Повышение уровня воды в реках обусловлено приходом в Латвию теплых воздушных масс и резким таянием льда и снега. Синоптики предупреждают, что при повышении уровня воды возможно затопление низовьев поймы рек.

В минувшие выходные ледоход был отмечен на реке Огре. Уровень воды быстро поднялся примерно на полметра. Лед на реке сдвинулся, в результате чего образовался ледовый затор.

В Курземе повышение уровня воды ожидается в реках Барта и Вента. В реках бассейна Лиелупе, а также в Лиелупе усилится паводковый процесс, возможны ледяные заторы на реках. Повышение уровня воды в реках Видземе и Латгалии будет продолжаться непродолжительное время, возможны небольшие ледоходы.

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Царникава Даугава Екабпилс
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