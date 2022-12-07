"Оранжевое предупреждение": в Риге ожидается очень сильный снегопад

В среду, 7 декабря, с 12.00 до 15.00 в столице ожидается очень сильный снегопад — снежный покров увеличится на 10-12 сантиметров. Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустил "оранжевое предупреждение" из-за грядущего снегопада.

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Во время снегопада видимость может снижаться до 500-1000 метров.

Дороги и тротуары будут скользкими.

По данным Государственной пожарно-спасательной службы, предупреждение действует с 12.00 до 20.00.

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, очень сильный снегопад на обширных территориях нарушит движение транспорта на автомобильных и железных дорогах, воздушное сообщение, а также движение пешеходов и так далее.

Передвигаясь по дорогам, водители и пешеходы должны быть очень осторожным и планировать, что в пути придется провести больше времени.

"Оранжевое предупреждение" означает, что прогнозируются гидрометеорологические условия, которые наблюдаются относительно редко в данном регионе. Будьте готовы к тому, что возможны повреждения и потери.

Уже сообщалось, что в среду по всей Латвии продолжится снегопад.