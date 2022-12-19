Оранжевое предупреждение: во вторник на дорогах образуется сильное обледенение
Foto: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris

Во вторник на дорогах на западе и в центральной части Латвии образуется сильное обледенение, предупреждает Латвийский центр окружающей среды, метеорологии и геологии.

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Из-за ожидаемых погодных условий в ночь на вторник, с 1:00 до 8:00, метеорологи объявили желтое предупреждение.

Это означает, что в отдельных районах может быть нарушена деятельность на открытом воздухе. Всем участникам движения — водителям, пешеходам и велосипедистам — напоминают быть внимательным на дороге и запланировать на дорогу больше времени.

С 8:00 до 20:00 объявлено оранжевое предупреждение — днем интенсивность ледяного ветра усилится и в большей части страны дороги очень сильно обледенеют.

Спасатели предупреждают, что обледенение повлияет на передвижение пешеходов, движение на дорогах и железных дорогах Латвии будет затруднено, могут быть проблемы и с авиасообщением.

Обледенеют также провода и ветви деревьев, их вес существенно увеличится и есть риск, что они могут ломаться.

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