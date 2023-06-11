Оранжевый уровень из-за антициклона: в воскресенье вновь будет сухо и солнечно

В воскресенье в Латвии будет сухая и солнечная погода, небо в основном будет ясное, прогнозируют синоптики.

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Температура воздуха 11 июня повысится до +17..+22 градусов. Будет дуть восточный ветер, от слабого до умеренного, на побережье - переменный ветер.

В Риге в воскресенье сохранится сухая и максимально солнечная погода, будет дуть слабый или умеренный восточный ветер, который сменится северным. Воздух прогреется до +21..+22 градусов, на севере города не превысит +19 градусов.

В эти дни погоду в Латвии определяет сильный антициклон. Атмосферное давление 1029-1032 гПа на уровне моря.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии предупреждает, что пожароопасность в лесах остается высокой, в западной и центральной частях страны, в том числе в Риге, она очень высока, поэтому действует предупреждение оранжевого уровня.

Следует соблюдать осторожность при пребывании на солнце из-за интенсивного ультрафиолетового излучения. Больше всего следует защищаться от солнца в период с 12 до 15 часов.