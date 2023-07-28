Организация: Украине жертвуют все реже, причина — усталость от войны

Общая усталость от российско-украинской войны уменьшила объемы пожертвований Латвии Украине, признал в интервью агентству LETA глава общества Tavi draugi ("Твои друзья") Улвис Новик.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С самого начала войны Tavi draugi стала одной из самых активных организаций, оказывающих гуманитарную помощь Украине и ее гражданам в Латвии с помощью добровольцев и пожертвователей. За это время общество направило Украине помощь на сумму около 5 миллионов евро, а также оказало поддержку тысячам беженцев в Латвии.

Новик отметил, что люди в Латвии продолжают оказывать поддержку Украине, но общая усталость от войны и ее "обыденность" сказываются на объемах пожертвований.

"Сейчас еще и лето, люди хотят отдохнуть, поэтому больше денег и времени тратят на себя. Поэтому активность пожертвований снизилась. Но когда была взорвана Каховская ГЭС, люди откликнулись очень быстро", — рассказал представитель общества.

Он добавил, что интенсивность пожертвований уже не та, что была в начале войны.

"Если с самого начала мы знали, что пожертвования были регулярными и могли реализовать все наши проекты, то сейчас это стало намного сложнее. Это объяснимо, поэтому мы также стараемся привлекать пожертвования различными способами — как путем проведения благотворительных акций, так и благотворительных концертов и т. д. Мы стараемся по-разному подходить к этому вопросу и не только просить пожертвования, но и давать что-то взамен", — сказал Новик.

Представитель Tavi draugi рассказал, что сейчас работа организации идет по трем главным направлениям.

"Во-первых, это гуманитарная помощь Украине, во-вторых — поддержка украинских беженцев в Латвии, в-третьих — работа на границах, где оказывают помощь тем украинцам, которые бегут с оккупированных территорий через Россию в Латвию и далее. [...] За прошедший год мы доставили помощь в 16 регионов Украины. Всего в Украине 24 региона, мы сотрудничаем с 16 из них. Мы привезли еду, одежду, беспилотники, различные вещи и все, что было необходимо в тот момент. У многих в Украине разрушены дома, жизнь им пришлось начинать практически с нуля", — сообщил Новик.

В Латвию организация привезла почти 5000 украинских беженцев. В основном это произошло в первые два месяца войны, когда водители из Латвии интенсивно ездили к украинско-польской границе, привозили гуманитарную помощь и увозили беженцев в Латвию.