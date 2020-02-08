Организация: в сфере прав сексуальных меньшинств Латвия до сих пор занимает последнее место в ЕС

В сфере прав сексуальных меньшинств Латвия снова заняла последнее место среди стран Европейского союза (ЕС), говорится в ежегодном резюме организации по защите прав сексуальных меньшинств ILGA Europe о положении лесбиянок, геев, бисексуалов и трансгендерных лиц (ЛГБТ) в Европе.

Организация в первую очередь оценивала права, предоставленные представителям сексуальных меньшинств государством. Было признано, что в последние годы в Латвии наблюдается прогресс в этой сфере, но по шкале от 0% до 100% Латвия получила только 17% или на один процентный пункт больше, чем в 2018 году.

Соседние страны Балтии имеют более высокий рейтинг — Литва получила 23%, а Эстония — 38%, однако это все равно ниже среднего показателя по ЕС, который составляет 46%.

Согласно результатам исследования Европейской комиссии Eurobarometer, отношение жителей Латвии к сексуальным меньшинствам является одним из самых отрицательных в ЕС.

Только 24% респондентов из Латвии поддерживают идею разрешить однополые браки. Это на 45 процентных пунктов меньше, чем средний показатель по ЕС.

Латвийское объединение ЛГБТ и их друзей Mozaika проинформировало ILGA Europe, что в течение прошедшего года организация получила сообщения о 29 преступлениях на почве ненависти к ЛГБТ, включая сексуальное и физическое насилие, шантаж и поджог имущества.

В прошлом году из социальных сетей было изъято более 500 публикаций, в которых было констатировано разжигание ненависти к представителям ЛГБТ-сообщества. В 20 случаях были привлечены сотрудники полиции, а в двух — начат уголовный процесс.