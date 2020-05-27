Организаторы детских лагерей отмечают высокий спрос

Риск распространения коронавируса и связанные с этим строгие правила не снизили спрос на детские летние лагеря. Фактически все группы уже укомплектованы, в среду утром в интервью Латвийскому радио сообщила руководитель портала E-nometnes.lv Илзе Звауне.

По ее словам, из-за основных требований, разработанных Государственным центром содержания образования и Министерства здравоохранения открытие части лагерей отложено на более поздний срок — на июль и август, поскольку дети и молодежь не могут находиться в школах в тот момент, когда там идут консультации и экзамены.

Еще до публикации основных требований организаторы лагерей разработали свой план действий, который предусматривал несколько сценариев. Кто-то отказался от организации лагеря еще до принятия правительством решения, но таких очень мало.

На фоне новых требований по безопасности цены, как правило, не выросли, преимущественно они сохранились на прежнем уровне, пояснила Звауне.