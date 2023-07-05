Организаторы: проблемы с очередями за водой на Празднике песни и танца решены

Решены проблемы с очередями участников Праздника песни и танца за питьевой водой, сообщили агентству LЕТА организаторы праздника.

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Ранее на этой неделе в соцсетях появились видеоролики, на которых видны огромные очереди участников за питьевой водой, а запрет приносить воду на репетиционную площадку вызвал недоумение среди участников, которых просят либо выбросить, либо вылить воду. Подробнее читайте — здесь.

Как сообщила руководитель по связям с общественностью Праздника песни и танца Инга Васильева, вопрос с очередями был решен оперативно — во вторник рядом с кранами с питьевой водой были размещены бутылки с водой. По ее словам, участникам роздано 200 000 литров бесплатных упаковок воды.

На вопрос, почему в репетиционную зону нельзя проносить полную бутылку воды, Васильева ответила, что такие правила действуют практически на всех крупных мероприятиях, которые проходят на закрытых площадках. Такие правила были и на Праздниках песни и танца 2013 и 2018 годов.

"Это связано с рядом соображений безопасности, например, мы не можем знать, когда вода была налита в бутылку. Возможно, бутылка с водой долгое время находилась на солнце, и в ней начали размножаться микробы. Это касается и аспекта здоровья", — заявила представитель организаторов.

Она напомнила, что участники при регистрации на праздник подписывали правила, в которых есть оговорка о том, что на площадки нельзя проносить ни напитки, ни еду. По словам Васильевой, это не должно было быть новостью для участников.

"Участник может войти в репетиционную зону с ранее выданным пакетом завтрака или полдника. Можно принести печенье, шоколад, батончики, вымытые фрукты и овощи, которые не портятся. Также можно принести пустую бутылку из-под воды, многоразовую или одноразовую, но пустую", — сказала Васильева.