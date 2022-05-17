Организаторы прогнозируют около 5000 участников на шествии за снос памятника в парке Победы
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В шествии, которое запланировано в пятницу, 20 мая, с требованием немедленного сноса памятника советским воинам в парке Победы могут принять участие около 5000 человек, говорится в заявке, поданной организаторами мероприятия в столичное самоуправление.

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Как сообщили агентству LЕТА в Рижской думе, шествие планируется с 18:00 до 20:30. Оно начнется у памятника Свободы, пройдет по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершится у памятника.

Шествие пройдет под лозунгом "За избавление от советского наследия", и его участники будут требовать убрать все советские идеологические памятники и другие объекты.

Как сообщили в думе, в данный момент у самоуправления нет информации, которая бы давала основания запретить шествие, переговоры с его организаторами продолжаются. Во время шествия могут быть введены ограничения на движение транспорта.

О шествии объявил в Twitter музыкант Ральф Эйландс, но он не является его официальным организатором — заявку на проведение шествия подало другое частное лицо.

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