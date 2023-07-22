Организованы дополнительные рейсы поездов для посетителей концерта Prāta Vētra

На этих выходных в связи с концертом группы Prāta Vētra в Лиепае будут доступны дополнительные рейсы поездов Pasažieru vilciens — из Риги в Лиепаю, а также сразу после концерта запланирован поезд обратно в Ригу, сообщили порталу Delfi в Pasažieru vilciens.

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В субботу, 22 июля, в 13.49 поезд отправится с Рижского вокзала в Лиепаю, а в воскресенье, 23 июля, в 1.15 из Лиепаи поезд поедет в Ригу. Он прибудет на конечную станцию в 4.28.

Концертный тур "Gads bez kalendāra" ("Год без календаря") группы Prāta Vētra начался еще в прошлом году концертами в Елгаве, Валмиере, Даугавпилсе, Вентспилсе и Риге. В Лиепае концерт состоится на стадионе "Даугава", который находится примерно в 40 минутах ходьбы от железнодорожной станции.

Купить билеты на эти рейсы со скидкой 10% можно на сайте и в мобильном приложении Pasažieru vilciens.