Органы одного человека спасли жизнь двум людям из Латвии и двум из Литвы

В среду утром четыре человека получили долгожданный звонок — для них нашелся донор. Сердце, печень и две почки одного человека подошли двум людям из Латвии и двум людям из Литвы, сообщает портал Lsm.

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В Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу на вертолете прибыла бригада хирургов из Вильнюса, чтобы как можно быстрее доставить сердце и печень своим пациентам. Операция по извлечению этих органов занимает несколько часов.

Сейчас по всей Балтии в очереди на трансплантацию стоят десятки человек, у которых других возможностей вылечиться нет. Сейчас в Латвии пересадки сердца ожидают 11 человек, пересадки печени — восемь, почек — 25. Органы нельзя купить — только получить, если донор подходит. Если в стране донорские органы не подходят никому, может повезти кому-то из соседней страны.

"Донорских органов не хватает. У нас в стране трансплантации сердца люди ждут по два года. И, когда мы можем помочь кому-то из этих пациентов, мы очень благодарны людям, которые не запрещают использовать органы своих близких, и дают возможность жить кому-то еще", — рассказал кардиохирург из Вильнюса Вилюс Анушаускас.

Донором этих органов стал человек среднего возраста, погибший во вторник из-за травмы головы. Поскольку сам он при жизни не высказывал никаких пожеланий относительно своего тела, спросили родственников. Они против донорства не возражали.