ОС и Нацблок ждут подтверждения, что нынешнее правительство во главе с Кариньшем продолжит работать

"Объединенный список" (ОС) и Национальное объединение (НО) ожидают, что в ближайшие пару недель нынешнее правительство во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем подтвердит, что оно продолжает работать.

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На вопрос о том, сочли бы партнеры нормальной ситуацию, если "Новое Единство", Кариньш на протяжении недель или месяцев продолжили бы встречаться отдельно с ОС и НО и отдельно с Союзом "зеленых" и крестьян (СЗК) и "Прогрессивными", председатель парламентской фракции ОС Эдгарс Таварс подчеркнул, что ситуация была бы нормальной, если бы правительство во главе с Кариньшем в течение недели, максимум двух, заявило, что продолжает свою работу.

И Таварс, и спикер Эдвардс Смилтенс (ОС) подчеркнули, что в этом вопросе нужна ясность. Как отметил Таварс, это необходимо для того, чтобы высшие чиновники знали, что работа продолжается, поскольку на данный момент те, кому доверена работа, относятся к ней достаточно расслабленно. Не зная, кто будет или не будет министром, получается работа "на чемоданах", что не является нормальной работой. На это указали и Смилтенс, и глава фракции ОС.

"В течение недели или двух нужно поставить точку в этой дискуссии", — подчеркнул Таварс, подразумевая предложение Кариньша о расширении коалиции.

Спикер Сейма также подчеркнул, что в обществе царит полное непонимание того, как сейчас работает правительство, из-за чего тормозится работа.

Между тем, по заявлению депутата Нацобъединения Яниса Домбравы, очень плохо, что в латвийской политике существует такая нестабильность. Он выразил надежду, что те, кто ее вызвал, очень быстро восстановят равновесие.

Домбрава также подчеркнул, что сегодняшние переговоры коалиционных партий — "Нового Единства", "Объединенного списка" и Нацобъединения — подтвердили, что формирующие правительство партии готовы работать как над решением пяти вопросов, поднятых Кариньшем, так и над другими важными для государства вопросами.

Политики обеих партий добавили, что было бы более уместно, если бы состоявшиеся сегодня переговоры между "Новым Единством", СЗК и "Прогрессивными" проходили в Сейме, если уж это переговоры с депутатами о работе парламента.

Политики Нацобъединения и "Объединенного списка" также считают, что стабильность коалиции подтвердило состоявшееся в четверг голосование против предложенной партиями "Латвия на первом месте", а "Стабильность!" отставки правительства Кариньша. Принимая во внимание голосование СЗК и "Прогрессивных" за отставку Кариньша, попытки этих партий войти в это правительство непонятны.

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Сегодня состоялось заседание правительственной коалиции, а после него началось собрание "Нового Единства", СЗК и "Прогрессивных", на котором "Объединенный список" и Нацобъединение отказались присутствовать.