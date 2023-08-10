ОС и Нацобъединение договорились с Кариньшем о ротации министров
Foto: LETA

Партии, формирующие правительство - Национальное объединение и "Объединенный список" (ОС) - согласовали общую позицию по предложенной премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ротации министров.

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Спикер Сейма Эдвард Смилтенс (ОС) сообщил агентству ЛЕТА, что у партий есть четкая позиция и согласованный месседж, который политик пока не раскрыл.

Позицию партий планируется озвучить в пятницу, 11 августа, на брифинге для прессы. Он начнется незадолго до встречи сторон с Кариньшем - в 8:50 утра в здании Кабинета министров.

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