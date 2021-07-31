Осень близко. Как подать заявку на школьный е-талон?
Foto: LETA

До 25 августа заявку на получение "Карты школьника" можно подать онлайн на портале www.eriga.lv и не обращаться в центр обслуживания клиентов, напоминает Rīgas satiksme.

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Оформлять "Карту школьника" нужно ученикам первых, пятых и десятых классов, а также тем, кто меняет школу или персональные данные. Если "Карта школьника" на портале www.eriga.lv будет оформлена до 25 августа, то уже с 1 сентября ее можно будет получить в образовательном учреждении, в котором учится ребенок, без необходимости обращаться в один из центров обслуживания клиентов.

При заполнении заявки на изготовление "Карты школьника" на портале www.eriga.lv данные об ученике и школе, в которой учится ребенок, выбираются автоматически. К заявлению необходимо приложить только фотографию школьника. На основании полученной заявки "Rīgas satiksme" изготовленные "Карты школьника" доставит в соответствующие школы, их можно будет получить с 1 сентября.

"Карта школьника" — это удостоверение школьника для школьников Риги, которое обеспечивает бесплатный проезд в общественном транспорте Rīgas satiksme.

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rus.DELFI.lv

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