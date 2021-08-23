Осень близко. Во вторник похолодает, прогнозируется облачность

Во вторник облачность в Латвии увеличится, а температура воздуха опустится, прогнозируют синоптики.

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Ночью и утром ожидается небольшая переменная облачность, днем облаков станет больше, в Видземе будет пасмурно. Ожидаются лишь небольшие кратковременные дожди.

Ветер слабый, умеренный с севера, северо-запада, на Курземском побережье порывами до 14 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью и утром +4…+9 градусов, на побережье до +14 градусов. Днем воздух прогреется лишь только до +12…+17 градусов.

Во вторник в Риге будет облачно, существенных осадков не ожидается, ветер умеренный северный. Температура воздуха днем не превысит +15 градусов.