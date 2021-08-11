Осенне-зимнее выгорание привело к росту числа работников "скорой" на больничных

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле в эфире Латвийского радио рассказала, что выгорание среди работников службы привело к тому, что этим летом сильно выросло число работников, взявших лист о нетрудоспособности.

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"Наши работники этим летом намного чаще брали листы нетрудоспособности, чем в другие годы. Это связано с выгоранием и переработками в зимний период. К тому же о себе дали знать хронические болезни работников, из-за чего сейчас бывают ситуации, что в отдельные дни мы не обеспечиваем работу всех бригад", — указала Ципуле, отметив, что служба не хочет вызывать из отпусков сотрудников. Поэтому это лето оказалось трудным для работников отдела персонала.

Говоря о грядущей осени, Ципуле отметила, что вырос интерес работников службы к вакцинации от Covid-19. Сейчас охват вакцинации в службе составляет 80%, а в некоторых отделах он достигает 100%. По ее словам, сотрудники "скорой" понимают, что в этот раз придется иметь дело с более заразным вариантом, который сложнее остановить при помощи защитных средств.

"Никто не хочет тяжело заболеть, особенно видя то, что у нас есть коллеги, до сих пор проходящие реабилитацию после Covid-19", — отметила Ципуле.