Осенние погодные условия могут затруднить движение, предупреждает Latvijas valsts ceļi
Foto: Renārs Koris/"Latvijas Valsts ceļi"

В местах, в которых близко от автодорог растут деревья, на проезжей части может находиться опавшая листва, которая при влажности образует скользкий слой. Водителям следует помнить о том, что на такой поверхности увеличивается тормозной путь, предупреждают Latvijas valsts ceļi.

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По прогнозам метеорологов, в выходные погода сохранится относительно теплой, однако в пятницу на всей территории Латвии и в основном в восточной части страны в субботу ожидаются осадки, а в места. В этих погодных условиях ухудшится видимость дороги и возрастет риск аквапланирования из-за дождя.

"Мы призываем водителей к осторожному вождению, выбирайте скорость, подходящую для состояния дорожного покрытия, и соблюдайте безопасную дистанцию ​​до впереди идущего автомобиля", — призывает Latvijas valsts ceļi.

Почти 30 участков национальных автомагистралей все еще находятся в стадии строительства, поэтому при планировании поездок на отдых необходимо учитывать ограничения движения.

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