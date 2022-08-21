Осенний этап военных учений Namejs-2022 начнется 5 сентября

С 5 сентября по 9 октября в Латвии пройдет осенний этап цикла военной подготовки Namejs-2022. Цель учений - проверка и повышение готовности подразделений к развертыванию для выполнения задач национальной обороны как самостоятельно, так и в рамках система коллективной защиты.

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Целью осеннего этапа цикла военной подготовки Namejs-2022 является дальнейшее совершенствование системы управления Национальными вооруженными силами (НВС), усиление взаимодействия между подразделениями, проверка и совершенствование вопросов снабжения, процедуры интеграции воздушных, морских и наземных войск, осуществление полевой тактической подготовки частей и штабов для действий в различных конфликтных ситуациях.

В осеннем этапе цикла военной подготовки Namejs-2022 примут участие военнослужащие и земессардзе из всех подразделений НВС, а также солдаты запаса и граждане Латвии, проходящие курс военной подготовки резервистов.

В учениях также будут задействованы: боевая группа расширенного передового присутствия НАТО в Латвии (NATO Enhanced Forward Presence Battle Group Latvia), Группа интеграции сил НАТО в Латвии (NATO Force Integration Unit Latvia), командование вооруженных сил Канады в Латвии (Task Force Latvia).

Учения будут поддерживаться Объединенным экспедиционным корпусом, а также штабом многонациональной дивизии НАТО "Север". В тренинге примут участие около 8000 участников. В рамках военных учений Namejs-2022 также пройдут учения Минобороны "AMEX-2022" с целью проверки готовности госучреждений к военным и гибридным кризисам.

В ходе учений планируется взаимодействие с Минобороны, МВД, Службой экстренной медицинской помощи и рядом самоуправлений.

Цикл военной подготовки Namejs проходит по всей Латвии с 2014 года.