Осенняя буря, шторм в "Согласии" и наш маленький "пузырь". Неделя в Латвии: главное на DELFI

Портал Delfi кратко подводит итоги третьей недели сентября 2020 года и выбирает главных материалов, опубликованных с 14 по 19 сентября.

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Главное

Covid-19: вторая волна вокруг. От "балтийского пузыря" осталась одна Латвия. В "желтом списке" теперь Литва (10 дней самоизоляции, рекомендуется взвесить необходимость поездки), Эстония - уже в "красном" (рекомендуется не ехать). В Евросоюзе осталось всего четыре страны, после посещения которых не нужна самоизоляция: Финляндия, Кипр, Лихтенштейн и Ватикан. Директор литовского Центра по профилактике инфекционных заболеваний и СПИДа (ULAC) Саулюс Чаплинскас рассказывает о том, почему у Латвии лучше получается справляться с Сovid-19.

Несогласные в "Согласии". После неудачных выборов в Рижскую думу партия "Согласие" проходит через серию громких скандалов. На этой неделе из партии исключили Вячеслава Домбровского - депутата Сейма, в прошлом министра и одного из потенциальных локомотивов партии. Вместе с ним была исключена и депутат Сейма Любовь Швецова. Формулировка - "систематическое нарушение решений партии и неуважение к коллегам". В четверг исключенные депутаты вместе с бывшими коллегами по партии пришли на LTV7, и эта дискуссия превратилась в публичное выяснение отношений. Кто станет новым политическим лидером для русскоязычных Латвии?

Первая осенняя буря. 30 поврежденных машин, поваленные деревья, сорванные матчи Чемпионата Европы по пляжному волейболу, затопленные пляжи. В четверг Латвию накрыла первая осенняя буря. Все фотографии и видео собраны здесь.

Впредь самоизоляцию необходимо соблюдать и приезжающим из Литвы

Foto: EPA/Scanpix/LETA



Впредь самоизоляцию необходимо соблюдать также после посещения Литвы, которая вошла в так называемый "желтый" список, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Таким образом, с 19 сентября самоизоляцию нужно будет соблюдать по возвращении из всех соседних с Латвией стран.

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На пороге второй волны: почему Литва хуже справляется с коронавирусом, чем Латвия?

Foto: EPA/Scanpix/LETA



В Литве все плохо – но почему же в Латвии эпидемиологическая ситуация лучше? В последнее время этот вопрос все чаще появляется в заголовках литовских СМИ. Сложно поспорить с тем, что нам лучше удается справляться с распространением Covid-19 – об этом свидетельствуют данные о заболеваемости. По состоянию на 10 сентября в Литве было 1 070 заболевших, а в Латвии – 200.

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Взлеты и падения: топ-100 крупнейших экспортеров Латвии в период пандемии

Foto: Reuters/Scanpix/LETA



В первой половине этого года экономика Латвии пережила рекордный спад в рамках одного квартала – во втором квартале ВВП снизился на 8,9%. Из-за пандемии снизились объемы производства и экспорта, мы снова столкнулись с дефляцией, коллективными увольнениями и уменьшением зарплат. Для того, чтобы оценить масштабы влияния пандемии, Центральное статистическое управление (ЦСУ) по просьбе DELFI подготовило рейтинг 100 крупнейших латвийских предприятий-экспортеров на первую половину 2020 года.

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Dzintars может возобновить работу в октябре

Foto: F64



Сегодня в Риге был заключен договор о приобретении эстонским промышленным концерном "Skinest Group" активов обанкротившегося латвийского предприятия по производству косметики и парфюмерии "Dzintars", сообщили представители "Skinest Group".

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Байкер "Робин Гуд", забывчивый пенсионер и ночные драгрейсы. Рейд дорожной полиции в Риге изнутри

Foto: DELFI



С 16 по 22 сентября в странах-членах ЕС проходит акция "Дни безопасности Roadpol", организованная европейской сетью дорожной полиции. Полиция усилит контроль за безопасностью дорожного движения, сделав в этом году особый акцент на более уязвимых участников движения (пешеходов, велосипедистов, водителей мотороллеров), а также на использование ремней безопасности и детских сидений. В зоне внимания полицейских также соблюдение скоростного режима и использование телефона за рулем.

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Меньше налоги — больше сборы? Эйнар Репше о том, можно ли радикально сократить ставки

Foto: Kadrs no video



Минфин Латвии гадает, как поднять налоги, чтобы повысить зарплаты медикам и педагогам, не обделить госслужащих и не пустить по миру самоуправления. Тем временем экс-премьер и глава "Форума будущего Латвии" Эйнарс Репше обсудил с экспертами отрасли возможность резко снизить налоги. Ученые подсчитали, что это выведет экономику страны из тени и запустит стремительное развитие. Доказательство — опыт Гонконга и Тайваня. Но латвийские политики, похоже, этому опыту не очень верят. Обсуждение прошло в рамках фестиваля общения Lampa (видеозапись - здесь).

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Секретный номер. Как работал первый советский чат - ленинградский телефонный "эфир"

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В 80-е годы в тогда еще Ленинграде появился так называемый "эфир" – это и голосовой чат, и конференц-связь, и интернет-форум. Чтобы попасть в телефонный эфир, необходимо было набрать определенный номер, после чего можно было одновременно говорить с десятками людей, позвонивших на него же. Этот феномен породил множество легенд – рассказывали, что в телефонном эфире бывали даже знаменитые музыканты.

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