Осенняя опасность — аквапланирование. Что делать, если машина "поплыла"

Аквапланирование или скольжение машины на мокрой дороге — опасный риск для вождения. Согласно данным CSDD, в последние годы 20,5% или пятая часть аварий в Латвии происходила именно по этой причине. Страховая компания Gjensidige Latvija объясняет, чем опасно аквапланирование и как его избежать.

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Выбор правильной скорости и траектории движения

Первым и главным риском, приводящим к аквапланированию, является превышение скорости движения. На шинах легковых автомобилей имеются дренажные борозды, предназначенные для отвода от них определенного количества воды. Однако, когда автомашина въезжает в лужу на большой скорости, борозды физически не справляются с выталкиванием воды. В результате между шинами и дорогой образуется водяная пленка, и сцепление пропадает. Поэтому первым и самым очевидным способом избежать этого опасного эффекта является выбор правильной скорости движения.

Изношенные или недостаточно накачанные шины на мокром участке дороги могут привести к потере сцепления с поверхностью уже при 50 км/ч. Между тем новые шины сохраняют сцепление с поверхностью дороги вплоть до 100 км/ч. Выбор оптимальной скорости, с учетом количества воды на дороге, равномерности проезжей части, вида и состояния шин, веса автомашины и других факторов может снизить эффект аквапланирования или даже помочь полностью его избежать. Помимо скорости следует помнить и о траектории — шины наиболее эффективно "освобождаются" от воды при равномерном движении по прямой линии. Поэтому, если дорога явно мокрая, следует по возможности избегать чрезмерной смены полос движения, а также обгона и резких маневров объезда и помнить, что выполнять повороты следует медленнее, чем обычно.

"Другим фактором, влияющим на риск аквапланирования, является глубина протектора шины. Чем меньше глубина борозд, тем меньше воды они могут пропустить. Соответственно, изношенная шина намного менее эффективна в борьбе за сцепление с мокрой дорогой, чем новая. Поэтому, если еще не успели сделать это, водителям рекомендуется удостовериться в состоянии шин и в случае необходимости поменять их на новые", — напоминает руководитель группы страховых возмещений по транспортным средствам Gjensidige Latvija Андрис Балодис.

Если аквапланирование началось

Каждая машина в условиях аквапланирования ведет себя и реагирует по-разному, в зависимости от стиля вождения и вида шин. Однако существуют некоторые правила, которые должен знать и учитывать каждый водитель, сталкиваясь с аквапланированием. Если водитель чувствует, что машина вдруг "поплыла", главное в такой ситуации не поворачивать руль и не нажимать на педаль тормоза. Водяная пленка под колесами — это не обледеневшая дорога или укатанный снег, поэтому привычные методы предотвращения скольжения тут не помогут. Наоборот — если повернуть руль во время аквапланирования, то, как только шины снова коснутся дороги, это приведет к резкому рывку в сторону и последующему скольжению. То же самое относится к колесам, заблокированным педалью тормоза. Поэтому оптимальным сценарием предотвращения аквапланирования является торможение двигателем, без изменения положения руля. Если автомашина "плывет", надо немедленно убрать ногу с педали газа и избегать резких движений, ожидая, когда восстановится сцепление и контроль над автомашиной.

Существует еще один нюанс — часто аквапланирование происходит не сразу всеми колесами, а только одним или двумя, например, если машина въезжает в лужу одним боком. В таком случае вдвойне важно прочно удерживать руль и сохранять спокойствие: стремительное увеличение сопротивления с той стороны, которая находится в луже, может развернуть автомашину и даже "выбить" руль из рук, и резкое торможение в таком случае может повернуть его в другую сторону — туда, где не будет воды и будет хорошее сцепление, но может встретиться и препятствие — в виде дерева, столба или другой автомашины. Поэтому общий сценарий неизменен — не ездите по мокрым местам на слишком большой скорости и не пытайтесь выруливать или резко тормозить, когда одна часть машины оказалась "над водой".