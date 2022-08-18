Осенью Министерство образования подаст на обсуждение законопроект о продлении учебного года в школах

В октябре и ноябре этого года Министерство образования и науки подготовит и передаст на общественное обсуждение законопроект о продлении учебного года для школьников. Об этом сообщила министр образования Анита Муйжниеце ("Консервативные") на пресс-конференции, посвященной началу нового 2022/2023 учебного года.

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Предусматривается, что учебный год может быть продлен до Лиго или до конца июня. Соответственно, до двух недель будут продлены весенние каникулы, а зимние составят три недели. По поводу изменений осенних каникул еще предстоят дискуссии.

Как пояснила Муйжниеце, продленный учебный год позволит выровнять нагрузку на учеников и учителей, поскольку сократит продолжительность учебного дня на один-два часа. Следовательно у педагогов будет больше времени подготовиться к следующему дню, а у детей — больше времени на внешкольные занятия. Также это позволит учителям заниматься с детьми, которым нужна дополнительная помощь.

Также глава Министерства образования считает, что сокращение учебного дня при продлении учебного года даст возможность проводить занятия вне школы — например, в музеях.