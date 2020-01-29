Осенью начнется обустройство новых помещений Большой эстрады Межапарка

Строительные работы могут быть проведены в течение полутора лет, и уже в 2022 году в этих помещениях проводились бы первые мероприятия. Об этом в среду, 29 января, в ходе совещания, на котором обсуждалось дальнейшее использование новых помещений Большой эстрады, проинформировал председатель Рижской думы Олег Буров.

Как подчеркнул Буров, надо делать все возможное, чтобы эстрада не пустовала. "У нас будут помещения площадью в несколько тысяч квадратных метров, которые можно использовать для экспозиции музея Праздника песни, офисов, проведения концертов, семинаров, конференций и других мероприятий. Уже сейчас начнем выяснять, кому это может быть интересно, кто хотел бы вести деятельность в этих помещениях, также продолжим консультации со всеми заинтересованными сторонами о лучших способах использования помещений и возможной модели обслуживания", — приводит слова Бурова пресс-служба Рижской думы.

Министр культуры Наурис Пунтулис отметил, что полученный объем помещений будет огромным и его нужно разумно использовать. "Если сейчас поступим мудро, помещения могут приносить очень хорошую прибыль", — подчеркнул министр.

Архитекторы Юрис Пога и Аустрис Майлитис проинформировали участников собрания о доступных площадях помещений и их возможном использовании. Подвальный этаж может использоваться для обеспечения деятельности праздников песни и тут могут находиться склад, гардеробы и туалеты. На первом этаже на площади 550 кв. метров может расположиться экспозиционное помещение, на 800 кв. метрах — помещение для хоров и на площади 550 кв. метров — многофункциональный блок.

На втором этаже могут находиться два офисных блока по 450 кв. метров, а на третьем и четвертом этажах — офисные помещения площадью более 1000 кв. метров. Планируется, что фасад здания эстрады будет из стекла. Как отметили архитекторы, первый и второй этажи могут быть общедоступными. Неподалеку от эстрады планируется обустроить хозяйственный двор, где находились бы котельная, склады, гараж, мастерские, помещения для работников.

В совещании приняли участие председатель Рижской думы Олег Буров, министр культуры Наурис Пунтулис, архитекторы Юрис Пога и Аустрис Майлитис, дирижер Роман Ванагс, представители компаний, организующих мероприятия и конференции, Латвийского национального культурного центра, Департамента собственности Рижской думы и муниципального предприятия Rīgas meži.

Напомним, реконструкция Большой эстрады Межапарка началась 11 марта 2016 года, когда Рижская дума и Латвийский национальный культурный центр Министерства культуры подписали договор с архитектурными бюро Юриса Поги и Аустриса Майлитиса о разработке строительного проекта. Первый этап реконструкции — строительство зрительской зоны — был сдан в эксплуатацию 7 июня 2018 года, накануне XXVI Вселатвийского праздника песни и XVI Праздника танца.

Второй этап — строительство новой эстрады — завершится до 18 июня 2020 года, перед XII Латвийским праздником песни и танца школьной молодежи. Последний этап планируется реализовать до 2023 года, когда будет отмечаться 150-летие Праздника песни и танца.