Осенью расходы больниц могут вырасти на 450%

Руководители латвийских медицинских учреждений со страхом ожидают отопительного сезона, а пока не похолодало, срочно утепляют здания и модернизируют систему отопления — об этом руководители VC4 и больницы Страдыня рассказали в передаче на Латвийском радио 4. Тем временем в министерстве здравоохранения подтвердили, что осенью расходы больниц на коммунальные услуги могут вырасти до 450% — и готовят запрос на господдержку, пишет Neatkarīga.

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"Недавно огласили данные по июльской инфляции — почти 22%. И это нас, конечно, касается — касается всего, начиная с карандашей, программного обеспечения, лекарств, медицинских материалов. Но особенно — всего, что связано с электричеством и теплом", — говорит глава Латвийской ассоциации работодателей в сфере здравоохранения и Veselības centrs 4 Марис Ревалдc.

Больницы — это медицинские учреждения с довольно высокими расходами на содержание и ограниченными возможностями экономии. Палаты и операционные должны отапливаться и освещаться, подача воды должна быть бесперебойной.

По словам руководителя Veselības centrs 4 (VC4), до сих пор учреждение спасали долгосрочные договоры с Rīgas siltums и Latvenergo, но они заканчиваются, и предстоит заключать новые — по новым ценам. Ревалдc признает, что ему страшно подумать о том, что будет в следующем сезоне.

Сейчас в филиалах VC4 в срочном порядке утепляют все, что можно утеплить, старые лампочки меняют на энергоэффективные, ставят трехслойные стеклопакеты — а также учат персонал экономить и смотрят, сколько энергии потребляет закупаемое оборудование.

Ревалдс не скрывает, что цены на услуги уже пришлось пересматривать, и с нового года придется сделать то же самое — помимо расходов на тепло, свет, газ, нужно будет рассчитывать и на повышение зарплат сотрудникам.

Председатель правления Рижской клинической больницы Страдиня Ринальд Муциньш сообщил, что в его заведении ситуация похожая. В первом полугодии тоже спасали заключенные два года назад договоры на закупку электричества и газа по тогдашним ценам. Сейчас же заключены новые договоры, и цены в них в разы выше.

"В этом году мы должны будем на 1,8-2 миллиона евро больше заплатить за воду, отопление и вывоз мусора. А еще расходы на питание: примерно 600 тысяч евро — дополнительные расходы на погашение роста цен на продукты. Так что в общей сложности это может достичь 2,5 миллионов евро", — сообщил он.

В больнице рассчитывают, что помогут переговоры со Службой здравоохранения и экономия на всем, на чем только можно сэкономить – для этого в больнице срочно меняют котлы и улучшают систему теплоснабжения.

Минздрав уже готовит отчет для правительства о способности больниц покрыть все расходы на содержание и надеется получить господдержку для больниц. Однако не исключено, что первое время счета им придется оплачивать самостоятельно, а деньги поступят через несколько месяцев, если не в следующем году.

В Минздраве подчеркивают, что больницы, будь то предприятия с государственным или муниципальным капиталом, придется поддерживать, поэтому сейчас готовится информация для рассмотрения в правительстве.

"Уже начиная с марта-апреля, когда появились первые сигналы о повышении цен, мы приступили к сбору информации. В мае у нас были данные за первые четыре месяца, в июне — за пять месяцев, а сейчас мы собираем данные за семь месяцев и делаем прогноз до конца года", — говорит заместитель госсекретаря Минздрава Борис Книгин.