Осенью услуги в больницах могут стать платными, если не найдется финансирование

Осенью могут закончиться выделенные государством деньги на медуслуги, и, возможно, региональным и местным больницам придется оказывать все услуги за деньги. К такому выводу медики пришли на собрании Латвийского общества больниц, которое прошло в этот раз в Кулдигской больнице. В Общество больниц входит 37 медицинских учреждений по всей стране.

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До конца года больницам не хватает 78 миллионов евро, рассказал председатель общества Евгений Калейс. Еще за прошлогодние услуги государство недоплатило больницам 88 миллионов евро. Теперь возникает риск, что примерно с августа — сентября закончится госфинансирование, и больницы будут думать, как лечить пациентов дальше — вероятнее всего, им придется предоставлять медуслуги только за плату.

По словам Калейса, цены за медицинские услуги практически не менялись десять лет. Но изменились цены на энергоресурсы, медикаменты, еду — поэтому расходы больниц выросли. А Минздрав их не компенсирует.

Руководители многих больниц рассказали, что доходы от платных услуг, которые могли бы тратиться на развитие и закупку оборудования, уходят на покрытие текущих расходов.

Проблем добавляет и то, что в этом году долго не могли принять госбюжет, и поэтому теперь больницы ждут согласованного перерасчета зарплат персонала с 1 апреля и, так как все еще нет ясности насчет объема доступного финансирования, им очень трудно что-то планировать на будущее, прозвучало на совещании.

Министр здравоохранения Лига Меньгелсоне считает, что здравоохранению необходимо еще 150 миллионов евро, о чем она заявила в интервью LTV. И хотя премьер-министр Кришьянис Кариньш поручил министерствам пересмотреть расходы, чтобы найти деньги для здравоохранения и образования, Меньгелсоне считает, что еще рано говорить о том, какие суммы удастся найти.

Она добавила, что дополнительное финансирование будет выделено только тогда, когда будет закончено разделение больниц по уровням. Нужно знать, что каждый евро будет потрачен по назначению и максимально эффективно, подчеркнула она.

Говоря о том, что будет, если деньги не найдутся, Меньгелсоне предположила, что некоторые услуги, которые сейчас оказывают региональные больницы, могут в этом случае оказывать более крупные.

В этом году здравоохранению выделили 1,6 миллиарда евро. 85,8 миллиона были выделено дополнительно, и большая часть этих денег была направлена на увеличение зарплаты медиков и на онкологию. Однако этого мало. Общество больниц и профсоюз медиков попросили Сейм найти решение, предупредив, что в противном случае в августе или сентябре может прекратиться плановый прием пациентов.

Бывший министр здравоохранения Илзе Винькеле по этому случаю заявила, что только на нынешние налоговые поступления у государства прожить не получится, и надо брать деньги там, где политики пока не решаются: пересмотреть ставки налога на недвижимость, налога на капитал, ввести прогрессивный налог.

23 марта отклонил предложенный Союзом зеленых и крестьян (СЗК) законопроект о платежах солидарности, в котором предлагалось применять платежи солидарности к кредитным учреждениям и энергетическим компаниям в случае быстрого роста прибыли, а налоговые сборы передать в бюджет здравоохранения.

Комментируя начавшуюся дискуссию о возможном выделении на здравоохранение определенной доли обязательных взносов социального страхования (соцналога), премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил, что такое решение ударит по пенсионерам.