Осенью в Риге может существенно подорожать отопление. Вслед за газом и электричеством

1 августа этого года в Риге вступит в силу новый тариф на тепловую энергию, сообщили порталу Delfi в АО Rīgas siltums. А следующая волна подорожания может произойти осенью, с началом отопительного сезона.

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Повышение тарифа на теплоэнергию явлется реакцией на произошедший рост цен на газ и электричество.В связи с сообщением АО Latvenergo о значительном повышении цены на закупаемую тепловую энергию, что может быть связано с изменившейся ценой закупаемого природного газа, ожидается, что уже осенью тариф на тепловую энергию может возрасти более чем на 20%, пояснили ситуацию в Rīgas siltums.

Тариф на тепловую энергию более чем на 71% составляют стоимость закупаемой теплоэнергии и топлива, основным поставщиком которых является АО Latvenergo. Таким образом, чтобы обеспечить устойчивое теплоснабжение, с изменением цен на закупаемую АО Latvenergo теплоэнергию, акционерное общество Rīgas siltums также вынуждено изменить свой тариф на тепло.

В свою очередь в августе вступит в силу новый тариф, утвержденный Комиссией по регулированию коммунальных услуг (SPRK) два года назад - 20 июня 2019 года. Новый тариф в августе составит 45,27 евро/МВт.ч. без НДС, что на 2,65% выше действующего тарифа - 44,10 евро/МВт.ч. без НДС.

Напомним, что с 1 июля на 10–42% вырастут цены на электроэнергию и на 25–43% на природный газ.

В объяснении повышения цен Latvenergo ссылается на тот факт, что "в последнее время" на энергетической бирже Nord Pool на территории Латвии произошло повышение цен на 90% по сравнению с тем же периодом 2020 года".



Повышение цены на электроэнергию для каждого потребителя зависит от типа продукта, который покупатель выбрал при заключении предыдущего контракта, и от того, на какой срок устанавливается фиксированная цена. Текущие предложения по ценам на электроэнергию для новых контрактов на рынке определяются каждый месяц с учетом текущих рыночных цен, пояснила изданию Neatkarīga представитель Latvenergo Ивита Бидере.

Latvenergo рекомендует следить за ценами на бирже и включать электроприборы тогда, когда цены ниже. Значительные колебания цен на электричество происходят и за один день. 23 июня, например, средняя цена на электроэнергию для Латвии на бирже Nord Pool составляла от 70,09 евро в 3-4 ночи и 139,72 евро в 19-20 вечера.