Осенью в школах и детских садах Латвии зарегистрированы 4 тысячи украинских детей

1 октября 2022 года место жительство в Латвии зарегистрировали 36,6 граждан Украины, которые покинули свою страну из-за военных действий. Средин них 11,3 тысяч человек (30,8%) — дети до 18 лет, свидетельствуют данные Центрального управления статистикой.

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Среди детей 3,5 тысяч человек (9,5% от всех жителей Украины в Латвии) — дети дошкольного возраста, а 7,8 человек — школьники 7-17 лет (21,3% от всех подданных Украины в Латвии).

1 октября в дошкольных учреждениях и школах Латвии были зарегистрированы чуть больше 4 тысяч украинских детей, в учреждениях профессионального образования — около 100 человек, а в высших учебных заведениях почти 70 человек.

Большая часть граждан Украины в Латвии — женщины (62,2%), а 13,8 тысяч человек — мужчины (37,8%).

25,4% прибывших в Латвию украинцев еще не достигли трудоспособного возраста (это граждане от 0 до 14 лет), 68,2% — жители трудоспособного возраста (15-64 года), а 6,4% украинцев — люди пенсионного возраста (65+). Среди украинских женщин, прибывших в Латвию, 68,2 % в трудоспособном возрасте, среди мужчин работать могут 61,1 %.