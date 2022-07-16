Осенью возможна новая вспышка Covid-19. Как в SPKC готовятся к очередной волне коронавируса?

В течение последних двух недель продолжается рост количества случаев Covid-19. Все более активно обсуждается план действий на осень — на случай, если Латвию накроет очередная волна пандемии. В интервью LV Portāls руководительница Отдела коммуникаций Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC) Илзе Арая рассказала, что сделало учреждение для подготовки к росту заболеваемости Covid-19 в Латвии.

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Министерство здравоохранения разработало три сценария распространения вируса с соответствующими алгоритмами действий. В случае, если возможности системы здравоохранения будут превышены, ее услуги придется ограничить. Как указала Арая, в разработке плана Минздрава участвовал и SPKC.

"В нем учитываются как рекомендации Организации экономического сотрудничества и развития, рассматривая ситуацию в Латвии, так и оцениваются действия, которые были предприняты до сих пор и которые оказались более успешными. Кроме того, отмечены моменты, в которых были проблемы", — сказала она.

По словам Араи, весной сменился персонал SPKC — кто-то ушел на пенсию, а другие решили искать новые вызовы в карьере. Сейчас центр набрал новых сотрудников и пришло время провести обучение и инвестировать в укрепление человеческих ресурсов.

Также SPKC занимается укреплением систем информационных технологий, указала Арая.

"Адаптируя системы как SPKC, так и Национальной службы здравоохранения (NVD), мы улучшаем взаимный обмен данными", — отметила она.

Арая подчеркнула, что SPKC готовится адаптировать свою деятельность к каждому из предложенных Минздравом сценариев развития ситуации с заболеваемостью Covid-19, начиная с низкой вероятности пандемии и заканчивая более высокой.

"С NVD с весны ведется работа по корректировке процессов вакцинации, это тоже перекликается с возможными сценариями осенью. Планирование больше на стороне SPKC, но обеспечение семейных врачей и пунктов вакцинации является обязанностью NVD. Конечно, все время происходит мониторинг эпидемиологической ситуации — мониторинг сточных вод и секвенирования образцов", — пояснила Арая.

Ранее директор департамента анализа рисков и профилактики инфекционных заболеваний SPKC Юрий Перевощиков заявил, что для ограничения заболеваемости Covid-19 может быть расширено использование масок в общественных местах, а также, вероятно, ограничения могут коснуться массовых мероприятий.

Он отметил, что этим летом волна заболеваемости коронавирусом началась на три-четыре недели раньше, поэтому, если рост заболеваемости продолжится так же, как в прошлом году, пик может наступить в конце октября.