Осенью возрастает риск столкновения автомобилей с лесными животными

Октябрь является месяцем, когда в Латвии увеличивается количество столкновений автомобилей с лесными животными, свидетельствуют данные страховой компании ERGO о возмещениях по KASKO.

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Большинство аварий — это столкновения с косулями, среднее возмещение за ущерб автомобиля в этом году составляет около 2250 евро, а самое большое — 18 300 евро после столкновения с лосем, в результате которого машина пришла в негодность.

Осенью молодое поколение многих лесных животных — лисиц, енотов, барсуков - становится самостоятельным и учится жизни, в том числе передвигаясь по автодорогам в поисках пищи. Кроме того, у молодыx оленей и лосей в октябре продолжается гон, когда животные более хаотичны и беспечны. Эти причины в сочетании с темнотой и плохой видимостью увеличивают количество дорожно-транспортных происшествий с участием лесных животных. Оно продолжает увеличиваться в зимние месяцы, достигая пика в декабре и январе.

"В год мы получаем почти 300 заявлений о компенсации по KASKO за столкновения автомашин с лесными животными, и этот год не станет исключением. Размер ущерба, нанесенного при авариях, и тяжесть повреждений автомобиля напрямую связаны с размером животного. А именно, столкновения с оленями и лосями случаются реже, но более опасны — после таких аварий машины приходится списывать. Если после столкновения с косулей среднее возмещение по KASKO составляет около 2 000 евро, то в случае с лосями и оленями средние убытки в два раза выше — около 4 000 евро", — рассказывает Райтис Чаклис, директор департамента подписания рисков ERGO.

Он добавляет, что ситуации на дороге бывают самые разные, и даже появление маленького животного на проезжей части может вызвать серьезные последствия.

"Водитель, пытаясь избежать столкновения с животным, должен оценить, не нанесут ли резкие маневры больший ущерб. Чтобы не случилось так, что, опасаясь задавить зайца, машина врежется в дерево или встречную машину. Если животное маленькое, столкновение с ним может быть самым безопасным решением", — отмечает Чаклис.

Рискованный поиск пищи

Вилнис Скуя, зоолог и старший эксперт Управления охраны природы, объясняет, что осенью и зимой, в темное время суток, когда видимость наихудшая, животные наиболее активны: "Особенно в начале и в конце ночи — ближе к утру. Поэтому водители должны быть особенно внимательны в темноте, ведь днем ​​звери меньше двигаются, и их легче заметить".

По его наблюдениям, лесных животных чаще можно встретить на дорогах на севере Курземе.

"Там популяция лесных животных намного плотнее, чем, например, в Латгалии. Талси, Угале, Вентспилс, дорога вдоль моря в Колку — это самые опасные районы. На Лиепайской стороне также много оленей и дичи. Из мест кормежки (полей) звери перемещаются в места, где спят днем ​​(леса) и наоборот. Местные жители часто знают места перехода, а проезжающим остается быть осторожными и следовать предупреждениям дорожных знаков", - говорит Скуя.

А зимой парнокопытные — олени, лоси, косули — выходят на дороги, чтобы слизать разбросанную там соль, что создает дополнительную опасность. Как поясняет Скуя, эти животные — травоядные, поэтому в их организме наблюдается дефицит соли, который они пытаются компенсировать, отыскивая соль на проезжей части. Также лесных животных привлекают яблоки, которые люди часто выбрасывают на обочине леса, а лисы на обочинах дорог склонны кормиться задавленными животными — эти находки представляют еще большую угрозу безопасности движения.

Зоолог также объясняет, что у большинства лесных животных за сетчаткой есть рефлектор, отражающий свет. Поэтому, если животное стоит на обочине и смотрит на фары автомобиля, наблюдательный водитель заметит светящиеся в темноте глаза.

"Более опасно, если животное смотрит в сторону света, а не на машину. Тогда мы можем подъехать к нему совсем близко и не заметить, потому что свет не светит ему в глаза — мы видим только его затылок. В этот момент животное слышит рев, пугается, теряет над собой контроль и может перебежать дорогу. Поэтому в местах, где много животных, нужно ехать медленнее и смотреть по сторонам дороги".

Избегать или не избегать столкновения?

Янис Ванкс, директор "Школы безопасного вождения", напоминает водителям об основных принципах, которым они должны следовать, чтобы появление лесного зверя на дороге представляло как можно меньшую опасность для движения.

- Первое и главное — надо снизить скорость при виде животного, но быть осторожным при торможении. Если за нами на небольшом расстоянии едет другая машина, мы должны оценить, сумеем ли мы быстро затормозить, чтобы едущий сзади автомобиль нас не задел. Если сзади никого нет, нужно тормозить как можно быстрее. Даже если контакт с животным неизбежен, на более низких скоростях он будет иметь меньше последствий.

- Поведение водителя должно быть разным в зависимости от размера выбегающего животного. Если размеры зверя ниже линии капота, к сожалению, вам придется наехать на него, избегая резких маневров, которые могут подвергнуть опасности и вас, и другие автомобили вокруг вас. Это будет самое безопасное решение. Если животное больше, нужно стараться избежать столкновения.

- Если принято решение избежать столкновения с животным, лучший способ и направление для этого должны быть оценены максимально быстро, в течение миллисекунд. Если есть встречные автомобили, не надо рулить на встречную полосу. Если дорога свободна, мы можем так делать, но надо вернуться на свою полосу как можно скорее.

Следует учитывать, что при выполнении резких маневров на высокой скорости машину может занести, и она станет неуправляемой. Хорошо подготовленный водитель справится с этим, уже предварительно скорректировав занос, но неопытный водитель может создать себе еще большие проблемы. С такими маневрами успешнее справятся люди, прошедшие базовое обучение безопасному вождению и знающие, как ведет себя машина при торможении, что происходит с АБС — им не страшно, что АБС ударяет в педаль.

- Если дорогу перебежало одно животное, следует быть особенно осторожным, так как за ним могут последовать другие — лесные звери часто передвигаются группами.

- При движении в темноте следует по возможности использовать дальний свет. Важно, чтобы фары были хорошо отрегулированы, все лампочки работали, стекла не были запотевшими или потертыми. Также следует позаботиться о хорошей видимости через лобовое стекло — чтобы во время дождя качественно работали дворники. Если в салоне автомобиля есть яркие экраны, в темное время суток их лучше выключать или уменьшать яркость. Приглушение света в салоне поможет водителю лучше видеть ситуацию снаружи.

- Если столкновение все же произошло, о сбитом животном нужно сообщить в Государственную службу леса — это можно сделать в приложении "Mednis". Если

автомобиль серьезно поврежден или пострадали люди, о происшествии необходимо сообщить в Государственную полицию.

Если авария была незначительной и, кроме животного, никто не пострадал, уведомить нужно только Государственную службу леса. Если приобретен полис KASKO, в случае повреждения автомобиля необходимо обратиться к страховщику, а также сообщить в Госполицию.