Ослабления ограничений на горизонте, битва вакцин и переполох в Видземе. Главное о Covid-19 на 15 января

Получившие прививку от Covid-19 смогут не соблюдать самоизоляцию при контакте с больным, возобновлены международные пассажирские перевозки, зимние каникулы для младших классов продлевать не станут, а в Видземе переполох из-за больного Covid-19 семейного врача, принимавшего пациентов. Delfi коротко рассказывает о главном, что надо знать об эпидемии Covid-19 на 15 января.

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Цифры. За сутки в Латвии выявлены 1084 новых случаев заражения коронавирусом, скончались 15 человек. Доля положительных результатов составила 8,8%. Прививку от Covid-19 получили 1688 человек.

В Литве - 1149 новых случаев Covid-19, 26 человек скончались. В Эстонии 476 новых случаев заражения коронавирусом, умерли пять человек. Доля положительных результатов в Эстонии составила 11,1%.

В мире зарегистрированы 759 688 новых случаев Covid-19, всего коронавирусом заразились 93 694 605 человек, из них более двух миллионов скончались.

После получения прививки от Covid-19 человек сможет избежать самоизоляции в случае контакта с больным. Об этом смягчении ограничений рассказала в эфире Латвийского телевидения председатель правления Госсовета по иммунизации Даце Завадска. Мера может быть введена в течение месяца.

Возобновлены международные перевозки в пределах Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ), а также Швейцарии и Великобритании. Для этого надо иметь негативный тест на Covid-19, сделанный в переделах 72 часов до въезда в страну.

После 22 января ученики младших классов вернутся к учебе. Еще раз продлевать каникулы для школьников младших классов не будем, заявила министр образования Илга Шуплинска. Она надеется, что в конце января в школах можно будет хотя бы частично возобновить очное обучение.

Минздрав опубликовал вакансии в бюро вакцинации. Зарплата - от 3500 до 4900 евро. Всего предлагается пять вакансий - координатор по коммуникации, координатор по логистике, координатор по процессу вакцинации, координатор по информационным технологиям и руководитель бюро.

Moderna против BioNTech/Pfizer - сравниваем доступные в Латвии вакцины. Обе крайне эффективны, без клеток людей, эмбрионов и микрочипов, но Moderna менее прихотлива в хранении.

Латвия ждет результатов расследования 23 смертей в норвежских пансионатах, жильцы которых получили вакцину от Covid-19. Пока нет доказанной связи между смертями и прививкой. Тем не менее, норвежские власти всё же поменяли рекомендации к вакцинации - они призывают внимательно оценить необходимость прививать лежачих больных, чьи дни сочтены.

История дня. Больной Covid-19 семейный врач, работавший с симптомами заболевания, навел шороха в Видземе. На грядущих выходных, 16 и 17 января, в Валмиере и Ренцени жителям, которые с 27 декабря по 11 января контактировали с семейным врачом Юрисом Яковинсом, будет предоставлена дополнительная возможность сдать тест на Covid-19. Полиция проверит его действия. Кстати, Яковинс далеко не простой семейный врач - у него одна из крупнейших практик в Латвии с более чем 6000 пациентами, а в 2013 году он получил награду "Врач года”.