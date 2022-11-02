Оснащение новых пожарных депо отложено до осени 2023 года

Оснащение новых пожарных депо будет отложено до осени 2023 года. Об этом Министерство внутренних дел информировало сегодня правительство.
Правительство одобрило продление до 30 сентября 2023 года срока строительства и оснащения новых пожарных депо в Айзпуте, Дагде, Иецаве, Илуксте, Кандаве, Приекуле, Руене и Саулкрасты.
Как сообщает Министерство внутренних дел, в прошлом году правительство концептуально поддержало дополнительное финансирование для реализации проектов развития инфраструктуры в сфере внутренних дел в размере до 27,3 млн евро, в том числе строительство, оснащение и управление проектами зданий депо Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Согласно принятому тогда правительством решению проекты депо должны были быть полностью реализованы к концу 2022 года.
В связи с агрессией России против Украины и последующими санкциями, а также значительным сокращением импорта товаров с Украины в результате войны строительная отрасль Латвии ощутила негативное влияние в виде стремительного и непредсказуемого роста цен на строительную продукцию, а также отсутствия некоторых строительных материалов и нехватки рабочей силы, поясняет задержку МВД.
Строительные компании весной 2022 года обратились в Государственное агентство обеспечения, предоставив расчеты прогнозируемого повышения цен, которые составили свыше 3,16 млн евро по двум договорам в связи с увеличением цен материалов на 40-53% по сравнению с первоначальной сметой.
Государственное агентство обеспечения утвердило компенсацию в размере 3,15 млн евро, в результате чего общая стоимость договора на строительство всех запланированных депо ГПСС составляет 14, 66 млн евро.
При этом, несмотря на препятствия и риски, возникшие в процессе выполнения строительных работ, строительные компании со своей стороны обеспечили выполнение работ в соответствии с планом.
Согласно согласованному графику строительных работ до конца текущего года планируется завершение строительства ряда несущих и ограждающих конструкций, а также наружных инженерных сетей, однако полностью завершить строительство объектов невозможно.
Правительство приняло к сведению, что МВД обеспечит необходимое для оснащения депо финансирование на 2023 год из бюджетных средств на выполнение основных функций, при необходимости подав Министерству финансов соответствующие предложения по перераспределению ассигнований.