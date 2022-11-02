Оснащение новых пожарных депо отложено до осени 2023 года

Оснащение новых пожарных депо будет отложено до осени 2023 года. Об этом Министерство внутренних дел информировало сегодня правительство.

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Правительство одобрило продление до 30 сентября 2023 года срока строительства и оснащения новых пожарных депо в Айзпуте, Дагде, Иецаве, Илуксте, Кандаве, Приекуле, Руене и Саулкрасты.

Как сообщает Министерство внутренних дел, в прошлом году правительство концептуально поддержало дополнительное финансирование для реализации проектов развития инфраструктуры в сфере внутренних дел в размере до 27,3 млн евро, в том числе строительство, оснащение и управление проектами зданий депо Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС). Согласно принятому тогда правительством решению проекты депо должны были быть полностью реализованы к концу 2022 года.

В связи с агрессией России против Украины и последующими санкциями, а также значительным сокращением импорта товаров с Украины в результате войны строительная отрасль Латвии ощутила негативное влияние в виде стремительного и непредсказуемого роста цен на строительную продукцию, а также отсутствия некоторых строительных материалов и нехватки рабочей силы, поясняет задержку МВД.

Строительные компании весной 2022 года обратились в Государственное агентство обеспечения, предоставив расчеты прогнозируемого повышения цен, которые составили свыше 3,16 млн евро по двум договорам в связи с увеличением цен материалов на 40-53% по сравнению с первоначальной сметой.

Государственное агентство обеспечения утвердило компенсацию в размере 3,15 млн евро, в результате чего общая стоимость договора на строительство всех запланированных депо ГПСС составляет 14, 66 млн евро.

При этом, несмотря на препятствия и риски, возникшие в процессе выполнения строительных работ, строительные компании со своей стороны обеспечили выполнение работ в соответствии с планом.

Согласно согласованному графику строительных работ до конца текущего года планируется завершение строительства ряда несущих и ограждающих конструкций, а также наружных инженерных сетей, однако полностью завершить строительство объектов невозможно.

Правительство приняло к сведению, что МВД обеспечит необходимое для оснащения депо финансирование на 2023 год из бюджетных средств на выполнение основных функций, при необходимости подав Министерству финансов соответствующие предложения по перераспределению ассигнований.