Основатель KPV LV Кайминьш объявил об уходе из партии

Депутат Сейма Артус Кайминьш уйдет из основанной им самим партии KPV LV. Об этом он заявил в эфире "DELFI TV с Янисом Домбурсом". Кайминьш также сложит с себя мандат председателя правления партии.

Критикуя партию, Кайминьш сказал, что разочаровался в ее деятельности, потому что партия больше не представляет тех ценностей, за которые он хотел бороться. Кайминьш критиковал и министров от KPV LV.

Он рассказал также, что в последние дни заявления о выходе из KPV LV подали несколько десятков человек.

В начале этого года Кайминьш и Алдис Блумбергс были исключены из парламентской фракции KPV LV из-за противоречий. В субботу состоится съезд KPV LV, на котором нужно выбрать новое правление.