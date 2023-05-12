Основная борьба за пост президента — между Ринкевичем и Пиленсом. "Золотая акция" — у Союза "зеленых" и крестьян

Эксперты сходятся во мнении, что на данном этапе наименьшие шансы избраться президентом у кандидата "Прогрессивных" Элины Пинто. Основная борьба развернется между двумя кандидатом от "Нового Единства" Эдгаром Ринкевичем и кандидатом от "Объединенного списка" Улдисом Пиленсом. Но поскольку оба выдвинуты правящими партиями, а коалиция не сумела договориться об общем кандидате, то даже чисто арифметически — и Ринкевич, и Пиленс могут быть избраны только с привлечением голосов оппозиции. И в этой ситуации большая роль отводится самой многочисленной оппозиционной парламентской фракции — Союзу "зеленых" и крестьян.

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"Новое Единство" начинает консультации

Пока ни одна политическая сила не выразила поддержку многолетнему министру иностранных дел, кандидату в президенты от "Нового Единства" Эдгару Ринкевичу, поэтому в самое ближайшее время начнутся переговоры, признала в программе TV3 "900 секунд" заместитель руководителя парламентской фракции "Нового Единства" Агнесе Краста.

Краста отметила, что кандидатура Ринкевича была выдвинута партией абсолютно единогласно после того, как стало ясно, что действующий президент Эгил Левитс не будет иметь достаточной поддержки.

"Мы будем двигаться шаг за шагом. Далее запланированы широкие консультации", — сказала Краста, добавив, что будет проделана работа, чтобы обеспечить Ринкевичу максимальную поддержку.

Ринкевич готов говорить со всеми сторонами и объяснить свое видение.

Консультации с другими политическими силами начнутся очень скоро, и ближайшие недели будут насыщены событиями, пообещала Краста.

Поддержит ли Ринкевича Нацобъединение?

Пока эксперты, как пишет портал rus.lsm.lv, сходятся в том, что наименьшие шансы на избрание у Элины Пинто.

"Наименьшие шансы, я думаю, имеет госпожа Пинто. Вчера господин Бришкенс говорил — у нас такая блестящая кандидатура, она обязательно протолкнет Стамбульскую конвенцию. Сразу ясно, что ее Сейм не изберет", — отметил в интервью rus.lsm.lv Юрис Розенвалдс. "Ее имидж вполне соответствует имиджу партии "Прогрессивные". Мне кажется, особых возможностей стать президентом у нее нет. Должно произойти что-то очень необычное", — поддерживает коллегу политолог Ивета Кажока.

Поэтому основная схватка, вероятно, развернется между двумя "тяжеловесами" — Улдисом Пиленсом и Эдгаром Ринкевичем. Ситуация усугубляется тем, что оба кандидата выдвинуты правящими партиями — в коалиции и после самоотвода Левитса не единого мнения о том, кто будет лучшим президентом. А это означает, что и "Новое Единство", и "Объединенный список" должны искать поддержку своих кандидатов за пределами коалиции — в оппозиции. К тому же свое отношение ни к Пиленсу, ни к Ринкевичу не сформулировало коалиционное Национальное объединение.

Политолог Филипп Раевский делает ставку на Эдгара Ринкевича: "Это самый популярный политик "Единства". Человек, который на двух выборах собрал большое количество голосов. Партия сигнализирует, что она реально идет на победу. Значит, у них есть алгоритм, как собрать 51 голос".

Юрис Розенвалдс в то же время указывает на то, что Ринкевич — не слишком подходящий кандидат для Национального объединения, и может не досчитаться голосов этой политической силы: "В разгар кампании, когда все начали искать внутренних врагов и во многом среди русскоязычных, Ринкевич был тем, кто сказал — давайте успокоимся и будем создавать политическую нацию. (…) Ясно, что его позиция, если он будет избран президентом, будет полностью отличаться от позиции нынешнего президента, который полностью ассоциировал себя с Национальным объединением, на первый план выдвигая этнический фактор".

Но и Розенвалдс, и Кажока подчеркивают, что "золотая акция" на президентских выборах в этой ситуации может оказаться в руках 16 депутатов оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян (СЗК).

"А для них нужны веские причины, зачем поддерживать Ринкевича, а не Улдиса Пиленса, который будет больше мешать нынешней коалиции. Очень интересно, что "Новое Единство" им предложит", — отметила Ивета Кажока.

Сложный расклад

После озвученного 10 мая решения действующего президента Эгила Левитса баллотироваться на второй срок, напомним, события развивались стремительно. Кроме ранее заявленного кандидата "Объединенного списка" (15 мандатов в Сейме) Улдиса Пиленса были официально выдвинуты еще два претендента — многолетний министр иностранных дел, в прошлом глава Канцелярии президента Валдиса Затлерса Эдгар Ринкевич ("Новое Единство", 26 мандатов) и "темная лошадка", сотрудница Еврокомиссии и представительница латышской зарубежной диаспоры Элина Пунте (беспартийный кандидат от "Прогрессивных", 10 мандатов), куда менее известная широкой публике.

Еще четыре политические силы — правящее Национальное объединение (13), оппозиционные Союз "зеленых" и крестьян (16), "Стабильность" (10) и "Латвия на первом месте" (9) — кандидатов не выдвигали. До 13 мая у них еще есть для этого время. Впрочем, не исключено, что эти партии воздержатся от такой инициативы, и будут играть на того или иного (или против) уже выдвинутых кандидатов.

Выборы президента Латвии состоятся в Сейме 31 мая.